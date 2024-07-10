Индия одобряет идею расчётов с Россией с использованием систем RuPay и "Мир"

Москва и Нью-Дели активно обсуждают расчёты в рублях и рупиях

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава ВТБ Андрей Костин подчеркнул, что в Индии поддерживается идея введения расчетов с Россией через системы RuPay и "Мир". Об этом сообщает РИА Новости.

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Россия начала активно обсуждать с Индией возможность использования рубля и рупии для расчетов между двумя странами. Костин отметил, что в настоящее время Москва и Нью-Дели ведут продуктивные переговоры по этому вопросу.

Он также выразил уверенность в позитивном отношении индийской стороны к этой инициативе, несмотря на существующие проблемы с санкциями, ограничениями на конвертируемость рупий и дисбалансом в торговле.

Андрей Костин подчеркнул важность этого диалога, отметив, что такой подход будет полезен для упрощения деятельности компаний обеих стран и облегчит расчеты для граждан.