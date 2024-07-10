Хоромы на берегу Чёрного моря: названа стоимость самой дорогой квартиры в Сочи

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Цена самой дорогой квартиры в Сочи составила 1,8 миллиарда рублей

0:53
Экономика

На текущий момент самая дорогая квартира в Сочи доступна за 1,8 миллиарда рублей. Эту информацию раскрыли специалисты компании "ОНИКС-Недвижимость".

Цена самой дорогой квартиры в Сочи составила 1,8 миллиарда рублей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно данным экспертов, за указанную сумму можно приобрести просторный многокомнатный апартамент, расположенный в Хостинском районе курортного города, общей площадью 600 квадратных метров.

Кроме того, специалисты отметили, что на июль 2024 года на рынке недвижимости Сочи в продаже находится 270 квартир, стоимость которых превышает 100 миллионов рублей.

Это число оказалось на 18,4 процента меньше, чем в сравнимом периоде прошлого года, что составляет уменьшение на 61 объект, пишет "Лента.ру".

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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