"Этого хватает всего на две недели": у Молдавии большие проблемы с газом

У Молдавии заканчивается газ

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам премьер-министра Молдавии Дорина Речана, страна располагает запасами газа, которых хватит только на две недели.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, CC BY-SA 4.0

Информацию об этом приводит РИА "Новости" со ссылкой на Jurnal TV.

Речан отметил, что власти Молдавии уже работают над увеличением запасов газа в резервах страны, подчеркнув необходимость разработки стратегии по обеспечению доступа к свободному рынку для закупки газа по наилучшим ценам.

Отвечая на вопрос о возможности обеспечить газом своих граждан в случае прекращения транзита, Речан подчеркнул, что Молдавия имеет технические возможности и необходимые контракты для импорта электроэнергии из Румынии, что гарантирует электроснабжение страны даже при прекращении покупки энергии у Приднестровья.