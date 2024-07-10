"Этого хватает всего на две недели": у Молдавии большие проблемы с газом

По словам премьер-министра Молдавии Дорина Речана, страна располагает запасами газа, которых хватит только на две недели.
Информацию об этом приводит РИА "Новости" со ссылкой на Jurnal TV.
Речан отметил, что власти Молдавии уже работают над увеличением запасов газа в резервах страны, подчеркнув необходимость разработки стратегии по обеспечению доступа к свободному рынку для закупки газа по наилучшим ценам.
Отвечая на вопрос о возможности обеспечить газом своих граждан в случае прекращения транзита, Речан подчеркнул, что Молдавия имеет технические возможности и необходимые контракты для импорта электроэнергии из Румынии, что гарантирует электроснабжение страны даже при прекращении покупки энергии у Приднестровья.
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