Газовый скандал на 400 миллионов евро: Bulgargaz судится с "Газпромом"

Bulgargaz требует 400 млн евро у "Газпрома"

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Государственный газовый дистрибутор Болгарии Bulgargaz подал иск против "Газпрома" на 400 миллионов евро в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже, сообщает РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, CC BY-SA 4.0

Причиной иска стала остановка поставок газа российским поставщиком в 2022 году. Ранее Bulgargaz заявлял о желании получить компенсацию от "Газпрома" по итогам переговоров, предупреждая, что в случае неудачи обратится в суд.

Компания пояснила, что российская сторона не предприняла никаких действий для внесудебного урегулирования вопроса, и поэтому Bulgargaz принял необходимые меры для защиты своих интересов.

Поставки газа в Болгарию прекратились после отказа Bulgargaz оплачивать топливо в рублях, как того требовал указ президента России Владимира Путина от 31 марта 2022 года. В Софии настаивали, что новые условия противоречат действующему контракту, в котором была указана другая валюта оплаты.