Красная икра по цене золота: что стоит за резким подоражанием

Названы причины подорожания красной икры

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Красная икра подорожала из-за того, что мало красной рыбы идёт к берегу, сообщил председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов в беседе с KP. RU. Он отметил, что, несмотря на отсутствие рыбы в этом году, торговля значительно завышает цены на товар.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, CC BY-SA 4.0

Балашов пояснил, что в этом году, как и ожидалось, очень мало красной рыбы идет к берегу, поэтому и икры мало. Это, по его словам, естественный процесс, когда тучные и бедные года по добыче рыбы чередуются.

Эксперт также подчеркнул, что в 2023 году был обильный вылов лососевых, что привело к большому количеству икры. В текущем году, когда рыбы нет, икры также мало, но торговля всё же завышает стоимость этого продукта.

Кроме того, Балашов добавил, что логика продавцов понятна: они приучают рынок к цене 8-10 тысяч рублей за килограмм, чтобы к Новому году, когда будет пик продаж, поднять цены до 10-12 тысяч.