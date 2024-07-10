Россия станет новым зерновым гигантом: как 13,5 млн гектаров земли изменят нашу экономику

Программа вовлечения в оборот неиспользуемых сельхозземель на первом этапе увеличит площадь сельхозугодий на более чем 13 миллионов гектаров.
Владимир Кашин, глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам, рассказал "Парламентской газете", где взять ресурсы, какие проблемы предстоит решить, и каких результатов достигнут аграрии.
Возвращение неиспользуемых земель продиктовано стратегическими задачами продовольственной безопасности и экспорта. В СССР посевные площади составляли 118 миллионов гектаров, а сейчас — 80 миллионов. За последние 30 лет обезлюдело 31 тысяча сельских населенных пунктов.
В 2024 году Россия удерживает лидирующие позиции по экспорту пшеницы и зерновых, планируя увеличить экспорт в полтора раза. Возвращение 13,5 миллиона гектаров неиспользуемых земель может увеличить сбор зерна на 40 миллионов тонн. Это позволит России стать абсолютным лидером в экспорте зерновых культур.
Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.