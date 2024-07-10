Россия станет новым зерновым гигантом: как 13,5 млн гектаров земли изменят нашу экономику

Россия удивит мир рекордным урожаем зерна

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Программа вовлечения в оборот неиспользуемых сельхозземель на первом этапе увеличит площадь сельхозугодий на более чем 13 миллионов гектаров.

Фото: Pixabay is licensed under public domain

Владимир Кашин, глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам, рассказал "Парламентской газете", где взять ресурсы, какие проблемы предстоит решить, и каких результатов достигнут аграрии.

Возвращение неиспользуемых земель продиктовано стратегическими задачами продовольственной безопасности и экспорта. В СССР посевные площади составляли 118 миллионов гектаров, а сейчас — 80 миллионов. За последние 30 лет обезлюдело 31 тысяча сельских населенных пунктов.

В 2024 году Россия удерживает лидирующие позиции по экспорту пшеницы и зерновых, планируя увеличить экспорт в полтора раза. Возвращение 13,5 миллиона гектаров неиспользуемых земель может увеличить сбор зерна на 40 миллионов тонн. Это позволит России стать абсолютным лидером в экспорте зерновых культур.