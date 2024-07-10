Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы по выбору схемы наращивания ресниц для любого лица
Прошлогодний результат ФК "Динамо" был добыт на кураже
Аэрофлот возобновляет рейсы на Гоа с 1 октября
Новая NVIDIA GeForce RTX 5090 обещает революционные характеристики
Профессор Кулаков предрёк снижение ставки по ипотеке не ранее 2025 года
Marvel выпустила новый трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха"
Названы причины подорожания красной икры
Как улучшить почву на своём участке: советы
Глава РПЛ Александр Алаев высказался о будущем Дзюбы
Россия станет новым зерновым гигантом: как 13,5 млн гектаров земли изменят нашу экономику

Россия удивит мир рекордным урожаем зерна

1:09
Экономика

Программа вовлечения в оборот неиспользуемых сельхозземель на первом этапе увеличит площадь сельхозугодий на более чем 13 миллионов гектаров.

Россия удивит мир рекордным урожаем зерна
Фото: Pixabay is licensed under public domain

Владимир Кашин, глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам, рассказал "Парламентской газете", где взять ресурсы, какие проблемы предстоит решить, и каких результатов достигнут аграрии.

Возвращение неиспользуемых земель продиктовано стратегическими задачами продовольственной безопасности и экспорта. В СССР посевные площади составляли 118 миллионов гектаров, а сейчас — 80 миллионов. За последние 30 лет обезлюдело 31 тысяча сельских населенных пунктов.

В 2024 году Россия удерживает лидирующие позиции по экспорту пшеницы и зерновых, планируя увеличить экспорт в полтора раза. Возвращение 13,5 миллиона гектаров неиспользуемых земель может увеличить сбор зерна на 40 миллионов тонн. Это позволит России стать абсолютным лидером в экспорте зерновых культур.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг

Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.

Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
"Необратимый путь" Украины в НАТО заставит РФ выйти в СВО к границе Польши Любовь Степушова Саудовская Аравия не зависит от Европейского Союза и поэтому свободнее Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Только не уксус: бренд-шеф рассказал, в чём мариновать шашлык, чтобы мясо было мягким и вкусным
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Последние материалы
Сотрудница "Зенита" публично извинилась за своё поведение и неуважение к знамени
Западные военачальники в панике: новейшее оружие против России неэффективно
Голландец раскрыл 7 вещей, которые в России лучше, чем в Нидерландах
Reuters: страны НАТО намерены обвинить Китай в поддержке России против Украины
Россия удивит мир рекордным урожаем зерна
Макрон выразил признательность сборной Франции за её выступление
Почему важно использовать SPF: основные причины
Топ-5 опасных мифов о выживании в кинофильмах, которые могут вас погубить
Учёные предупредили о возможных катастрофах из-за замедления ядра Земли
Как избавиться от медведки на огороде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников