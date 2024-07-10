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"Мы привлекли рекордный объём средств": Греф заявил, что прибыль Сбера выросла на 5,6%

Сбербанк увеличил чистую прибыль на 5,6% за полгода

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Экономика

По информации пресс-службы банка, чистая прибыль Сбера за первые полгода 2024 года выросла на 5,6%, достигнув отметки в 768,7 миллиарда рублей.

Сбербанк увеличил чистую прибыль на 5,6% за полгода
Фото: wikimedia.org by Florstein, CC BY-SA 4.0

Глава Сбера, Герман Греф, отметил увеличение кредитного портфеля на 8,1% с начала текущего года. Он также сообщил, что в июне текущего года частным клиентам были выданы кредиты на сумму 763 миллиарда рублей, причем более половины из них были выданы в виде ипотечных кредитов.

Греф подчеркнул, что общее число активных розничных клиентов банка превысило 109 миллионов человек.

Он также отметил, что в июне был привлечен рекордный объем средств физических лиц на сумму около 900 миллиардов рублей, что является лучшим показателем с начала года.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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