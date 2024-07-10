Моди с нетерпением ждёт возможности встречи с Путиным, чтобы обсудить поставки нефти

Индия готовится к долгосрочным поставкам нефти из России

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индийская делегация под предводительством премьер-министра Нарендры Моди, находясь в Москве в рамках текущего визита, обсудит возможность заключения долгосрочного соглашения о поставках нефти из России в Индию. Об этом информирует газета Economic Times.

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По данным издания, обсуждается необходимость установления стабильных поставок нефтепродуктов из Российской Федерации в Индию по льготным условиям, в контексте увеличения экспорта энергоносителей из России в эту страну.

Визит Нарендры Моди в Россию приурочен к 22-му российско-индийскому саммиту, который состоится в Москве. Перед отъездом, премьер-министр Индии выразил ожидание встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав его своим другом.