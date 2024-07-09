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Российский бизнес столкнулися с нехваткой 130 тысяч квалифицированных специалистов в области IT

В России не хватает специалистов в области IT

1:26
Экономика

Представители малого и среднего бизнеса (МСП) сталкиваются с острой нехваткой 130 тысяч квалифицированных IT-специалистов, что является серьезной проблемой для одной из ключевых отраслей российской экономики.

В России не хватает специалистов в области IT
Фото: Pexels by Sora Shimazaki, PDM

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками банка "Бланк", на которые ссылается ТАСС.

В опросе участвовали 2,5 тысячи предпринимателей из IT-сегмента МСП. Выяснилось, что дефицит IT-кадров в этом сегменте составляет 34 процента. В связи с этим значительно возросли затраты работодателей на заработную плату. В настоящее время средняя зарплата начинающего специалиста достигает 130 тысяч рублей, специалиста среднего уровня — 270 тысяч рублей, а старшего — от 370 тысяч рублей и выше.

Работодатели в основном ищут специалистов с опытом работы: спрос на IT-специалистов среднего (middle) и старшего (senior) уровня составляет 42 и 39 процентов соответственно, тогда как на начинающих программистов (junior) — лишь 19 процентов. Компании преимущественно интересуются специалистами в области 1С (34 процента), Python-разработчиками (23 процента) и JavaScript-разработчиками (16 процентов).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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