Нефтегазовые доходы РФ достигли 5,7 трлн рублей: российский бюджет в плюсе

Нефтегазовые доходы бюджета РФ выросли на 68,5%

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

На сайте Минфина сообщается, что нефтегазовые доходы федерального бюджета России за январь-июнь увеличились на 68,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года, достигнув 5,7 трлн рублей.

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Нефтегазовые доходы составили 5 698 млрд рублей, что на 68,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, преимущественно из-за роста цен на российскую нефть.

Поступления нефтегазовых доходов превысили базовый размер и, согласно прогнозу социально-экономического развития, в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений над базовым уровнем.