Нефтегазовые доходы РФ достигли 5,7 трлн рублей: российский бюджет в плюсе

На сайте Минфина сообщается, что нефтегазовые доходы федерального бюджета России за январь-июнь увеличились на 68,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года, достигнув 5,7 трлн рублей.
Нефтегазовые доходы составили 5 698 млрд рублей, что на 68,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, преимущественно из-за роста цен на российскую нефть.
Поступления нефтегазовых доходов превысили базовый размер и, согласно прогнозу социально-экономического развития, в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений над базовым уровнем.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.