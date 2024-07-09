Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыто участие тибетцев в защите региона от экологической деградации
Названы секреты простого похудения
Виктория Боня призналась в любви к Никите Кологривому
Почему кошки так обожают раскинуться на спине?
Разведчик Рипер ожидает удары по офицерам Пентагона и ЦРУ за Севастополь
Naavtotrasse: как правильно использовать кондиционер в вашем автомобиле
Врач-диетолог Кононенко: как горячая вода помогает сохранить молодость и здоровье
Рыба и грецкие орехи помогают управлению гневом
Как создать цветник из лекарственных растений на вашем участке
Российские олигархи заработали триллион рублей, "оставив" госбюджету всего 339 миллиардов

Доходы российских миллиардеров превысили поступления от госкомпаний в казну

1:22
Экономика

Российские миллиардеры за 2023 год и начало 2024 года получили дивиденды на сумму 1 триллион рублей, что значительно превышает доходы бюджета от госкомпаний, составившие 339 миллиардов рублей.

Доходы российских миллиардеров превысили поступления от госкомпаний в казну
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Наибольшую сумму дивидендов получил экс-глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — 186 миллиардов рублей. Его состояние за год увеличилось с 20,5 миллиарда долларов до 28,6 миллиарда долларов, что позволило ему возглавить российский список Forbes. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон также вошел в число крупнейших получателей дивидендов, получив 107 миллиардов рублей. Геннадий Тимченко и бывший вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун обогатились на 79 и 77 миллиардов рублей соответственно, сообщает oilcapital.ru.

В то же время, в 2023 году госкомпании принесли российскому бюджету 339 миллиардов рублей, что значительно меньше суммы 2022 года, когда доход составил 753 миллиарда рублей. Среди крупнейших плательщиков были "Транснефть", "Роснефтегаз" и КТК.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Июльский уход за огурцами: какие подкормки нужны в период активного плодоношения

Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.

Как накормить огурцы в июле: лучшие подкормки
5 простых способов уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП
Топ-5 способов экономить бензин на автомате: просто и эффективно
Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками
Эти три породы кошек считаются самыми красивыми в мире: поразят вас своей красотой
Клупов: "Вместе со складами ракет мы уничтожаем и специалистов НАТО" Дмитрий Плотников Премьер Польши Туск озвучил "логичное" намерение сбивать российские ракеты Любовь Степушова "Дедовщина" в николаевские времена закалила будущих оракулов России Сергей Лебедев
Забудьте все, что вы знали о виноградниках: революционный подход к обрезке листьев
Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Последние материалы
Как правильно наносить парфюм: советы парфюмера
Доходы российских миллиардеров превысили поступления от госкомпаний в казну
Рособрнадзор собирает предложения по изменению ЕГЭ: мнения экспертов
Как правильно общаться с сотрудниками ГАИ на дороге
Садальский поделился театральной байкой из жизни Максаковой
В "ЛЭТИ" разработали электрохимический источник питания на цианобактериях
Как раскрыть вкус картошки по-особенному
"Олимпийскую премию" хотят выплачивать только избранным сотрудникам аэропортов
Like a Dragon: новости о следующей игре и планах на телеадаптацию
Молочные продукты могут снижать всасывание антибиотиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников