Российские олигархи заработали триллион рублей, "оставив" госбюджету всего 339 миллиардов

Доходы российских миллиардеров превысили поступления от госкомпаний в казну

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские миллиардеры за 2023 год и начало 2024 года получили дивиденды на сумму 1 триллион рублей, что значительно превышает доходы бюджета от госкомпаний, составившие 339 миллиардов рублей.

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Наибольшую сумму дивидендов получил экс-глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — 186 миллиардов рублей. Его состояние за год увеличилось с 20,5 миллиарда долларов до 28,6 миллиарда долларов, что позволило ему возглавить российский список Forbes. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон также вошел в число крупнейших получателей дивидендов, получив 107 миллиардов рублей. Геннадий Тимченко и бывший вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун обогатились на 79 и 77 миллиардов рублей соответственно, сообщает oilcapital.ru.

В то же время, в 2023 году госкомпании принесли российскому бюджету 339 миллиардов рублей, что значительно меньше суммы 2022 года, когда доход составил 753 миллиарда рублей. Среди крупнейших плательщиков были "Транснефть", "Роснефтегаз" и КТК.