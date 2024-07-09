Брокер назвала россиянам назвала оптимальный курс доллара

Брокер назвала идеальный курс доллара для РФ

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Брокер Юлия Хандошко указала на оптимальный курс доллара для бюджета и экспортеров, оценивая его в диапазоне от 87 до 94 рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

По ее мнению, власти предпримут все необходимые меры для поддержания валюты в этих пределах, сообщает "Газета.Ru".

Хандошко отметила, что ожидания курса доллара в районе 100-150 рублей сейчас не обоснованы, хотя в России возможны любые события. Она считает более реалистичным сценарием сохранение курса в районе 90 рублей, и работа в этом направлении уже ведется.

Также на это указывает обязательная продажа валютной выручки, отмечает эксперт. В июне норма продажи снизилась с 80% до 60% благодаря укреплению рубля. В пользу российской валюты также играет возможное повышение ключевой ставки на 1-2% в конце месяца.

Дальнейшее падение рубля возможно только в случае внезапного роста спроса на валюту, что может произойти при скачке импорта. Такой сценарий возможен при усилении санкций и пересмотре логистических цепочек, считает Хандошко.

Курс доллара, установленный ЦБ на 9 июля 2024 года, составляет 88,1688 рубля.