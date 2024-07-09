Российские миллиардеры купаются в золоте: кто заработал больше всех в 2023 году?

В результате анализа данных за 2023 год и первый квартал 2024 года стало известно, что по крайней мере 12 самых состоятельных российских миллиардеров получили совокупный доход в виде дивидендов на сумму 11,3 миллиарда долларов (около 1 триллиона рублей).
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные расчеты.
Согласно оценке агентства, наибольшие дивиденды за указанный период времени получил бывший глава нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов, его доход составил 186 миллиардов рублей.
В тройку крупнейших получателей дивидендов среди российских бизнесменов также вошли основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов с доходом в 148 миллиардов рублей и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, который заработал 121 миллиард рублей.
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