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США никогда не смогут полностью погасить долги: Россия и Китай уже приняли меры

Финансовые обязательства США превысили 35 триллионов долларов

1:38
Экономика

Финансовые обязательства США достигли 35 триллионов долларов, что вызвало беспокойство в Федеральной резервной системе. Несмотря на это, эксперты считают, что бюджетные расходы и дефицит потребуют продолжения заимствований.

Финансовые обязательства США превысили 35 триллионов долларов
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

В Bank of America сообщили, что госдолг увеличивается на триллион каждые сто дней, а Международный валютный фонд прогнозирует рост отношения долга к ВВП до 140% к 2032 году.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул необходимость изменения текущего курса. Аналитики предупредили о возможных серьезных проблемах в экономике и обороноспособности страны. Обслуживание долга составляет около двух процентов ВВП, а расходы на него уже превышают военные расходы. Инвестор Джим Роджерс считает, что США никогда не смогут полностью погасить долги, что приведет к неизбежным проблемам, сообщает РИА Новости.

В июне Байден подписал закон о повышении потолка госдолга, что временно предотвратило дефолт, но нанесло ущерб статусу доллара. В прошлом году США потеряли наивысший кредитный рейтинг, и вероятно дальнейшее снижение рейтинга.

Последствия снижения кредитного рейтинга США включают бегство инвесторов от доллара и распродажу казначейских облигаций. Китай уже избавился от значительной части американского госдолга, а Россия почти полностью отказалась от него. Эти тенденции, вероятно, будут только усиливаться.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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