Нефтегазовые доходы России взлетели на 68,5%: названа причина стремительного роста

Нефтегазовые доходы России в первой половине 2024 года выросли на 68,5%

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

За первые шесть месяцев текущего года нефтегазовые доходы России значительно возросли, увеличившись на 68,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и составили 5,7 триллиона рублей, сообщает Министерство финансов Российской Федерации.

Фото: Wikipedia by Rickmaj, CC BY-SA 4.0

Рост доходов в основном объясняется увеличением стоимости российской нефти на мировом рынке, что существенно повысило выручку от её продажи. По итогам первого полугодия показатели доходов оказались выше базового уровня, что свидетельствует о положительной экономической динамике в нефтегазовом секторе.

Министерство финансов ожидает, что текущая тенденция роста сохранится и в последующие месяцы, что позволит поддерживать высокие уровни доходов от нефтегазовой отрасли.

Ранее сообщалось, что США откладывают новые санкции против России.