Нефтегазовые доходы России взлетели на 68,5%: названа причина стремительного роста

За первые шесть месяцев текущего года нефтегазовые доходы России значительно возросли, увеличившись на 68,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и составили 5,7 триллиона рублей, сообщает Министерство финансов Российской Федерации.
Рост доходов в основном объясняется увеличением стоимости российской нефти на мировом рынке, что существенно повысило выручку от её продажи. По итогам первого полугодия показатели доходов оказались выше базового уровня, что свидетельствует о положительной экономической динамике в нефтегазовом секторе.
Министерство финансов ожидает, что текущая тенденция роста сохранится и в последующие месяцы, что позволит поддерживать высокие уровни доходов от нефтегазовой отрасли.
Ранее сообщалось, что США откладывают новые санкции против России.
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