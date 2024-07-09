Россиянам рассказали, когда они смогут получить 10 тыс. рублей из остатков маткапитала

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Выплаты по 10 000 рублей из остатков маткапитала осуществят к сентябрю

1:17
Экономика

Президент России поддержал идею выплатить из остатков материнского капитала по 10 тысяч рублей на бытовые нужды, что коснется более 730 тысяч домохозяйств.

Выплаты по 10 000 рублей из остатков маткапитала осуществят к сентябрю
Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012, CC BY-SA 4.0

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью пояснила, что эти средства можно использовать, когда остаток маткапитала невозможно потратить на предусмотренные цели, например, на подготовку детей к школе, покупку одежды и канцтоваров, сообщает NewsInfo.Ru.

Вице-премьер Татьяна Голикова оценивает общую сумму выплат в 1,5 млрд рублей и подтверждает наличие средств в бюджете. А министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что для реализации этой меры будут подготовлены поправки в законодательство, позволяющие семьям получать до 10 тысяч рублей в виде единовременной выплаты.

Социальный фонд проактивно уведомит имеющих остатки маткапитала о возможности получить выплаты, приложив к уведомлению заявление для уточнения реквизитов. По информации из Госдумы, все решения будут приняты оперативно, и к Дню знаний средства будут перечислены тем, кто на них имеет право.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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