Семьям с детьми разрешено использовать небольшие остатки материнского капитала

Остатки с маткапитала в размере 10 000 рублей можно будет использовать

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Иногда остаются небольшие остатки материнского капитала, которые сложно использовать полностью в соответствии с установленными правилами, пишет "Рамблер.Финансы".

Фото: Социальный фонд России is licensed under public domain

Обычно таких остатков не хватает на ипотеку или приобретение жилья, но могут быть использованы для образования и поддержки семей с детьми. Остаются средства, которые уже нельзя направить на первоочередные цели, и это становится проблемой.

8 июля президент Владимир Путин поручил разрешить семьям с детьми использовать небольшие остатки материнского капитала в размере десяти тысяч рублей. Он отметил, что после расходования основной части средств остается небольшая сумма, которую люди не могут эффективно использовать.

Лидер страны также указал, что в будущем сумма этих остатков может быть изменена. Такие меры направлены на то, чтобы оставшиеся средства не оказались бесполезными для семей с детьми.