Семьям с детьми разрешено использовать небольшие остатки материнского капитала

Иногда остаются небольшие остатки материнского капитала, которые сложно использовать полностью в соответствии с установленными правилами, пишет "Рамблер.Финансы".
Обычно таких остатков не хватает на ипотеку или приобретение жилья, но могут быть использованы для образования и поддержки семей с детьми. Остаются средства, которые уже нельзя направить на первоочередные цели, и это становится проблемой.
8 июля президент Владимир Путин поручил разрешить семьям с детьми использовать небольшие остатки материнского капитала в размере десяти тысяч рублей. Он отметил, что после расходования основной части средств остается небольшая сумма, которую люди не могут эффективно использовать.
Лидер страны также указал, что в будущем сумма этих остатков может быть изменена. Такие меры направлены на то, чтобы оставшиеся средства не оказались бесполезными для семей с детьми.
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