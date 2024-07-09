Пятилетний прогноз рынка труда определит актуальные специальности в России

В конце 2023 года президент Владимир Путин поручил разработать методику прогнозирования потребности экономики в кадрах.
Планируется, что начиная с 2025 года, на основе этой методики правительство будет каждый год составлять пятилетний прогноз рынка труда. Целью является определение не только количества специалистов различных профессий, но и их квалификации, пишет РБК.
Татьяна Голикова отметила, что прогноз должен учитывать не только типы экономической деятельности, но и профессионально-квалификационные группы. Это позволит точнее определить потребности в системе образования и соответствовать запросам экономики, включая региональные особенности.
Развитие цифровых технологий и их внедрение в производственные процессы становится основной тенденцией, отмечает Наталья Голованова. Например, в сфере торговли появляются терминалы и возможность оплаты по биометрии, а также активно развивается e-commerce.
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