Пятилетний прогноз рынка труда определит актуальные специальности в России

В России посчитают, сколько в ближайшие 5 лет потребуется специалистов в отраслях

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

В конце 2023 года президент Владимир Путин поручил разработать методику прогнозирования потребности экономики в кадрах.

Планируется, что начиная с 2025 года, на основе этой методики правительство будет каждый год составлять пятилетний прогноз рынка труда. Целью является определение не только количества специалистов различных профессий, но и их квалификации, пишет РБК.

Татьяна Голикова отметила, что прогноз должен учитывать не только типы экономической деятельности, но и профессионально-квалификационные группы. Это позволит точнее определить потребности в системе образования и соответствовать запросам экономики, включая региональные особенности.

Развитие цифровых технологий и их внедрение в производственные процессы становится основной тенденцией, отмечает Наталья Голованова. Например, в сфере торговли появляются терминалы и возможность оплаты по биометрии, а также активно развивается e-commerce.