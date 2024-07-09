Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Причины и лечение купероза: все, что нужно знать
Страховые выплаты по каско за столкновения с животными превысили 4 млн рублей
Почему снегирей видно только зимой
Рисовая вермишель во фритюре: подаём её с соусом из креветок и ананасов
Завод Bridgestone в Ульяновске перезапустят под брендом Gislaved в ноябре 2024 года
Игрок Ловчев считает, что на Евро победит Испания
Банки России выдали рекордное количество ипотек в июне 2024 года
Сборка ПК с консольной производительностью: что нужно знать
Нападающему "Баварии" провели операцию на паху
Пятилетний прогноз рынка труда определит актуальные специальности в России

В России посчитают, сколько в ближайшие 5 лет потребуется специалистов в отраслях

1:05
Экономика

В конце 2023 года президент Владимир Путин поручил разработать методику прогнозирования потребности экономики в кадрах.

Планируется, что начиная с 2025 года, на основе этой методики правительство будет каждый год составлять пятилетний прогноз рынка труда. Целью является определение не только количества специалистов различных профессий, но и их квалификации, пишет РБК.

Татьяна Голикова отметила, что прогноз должен учитывать не только типы экономической деятельности, но и профессионально-квалификационные группы. Это позволит точнее определить потребности в системе образования и соответствовать запросам экономики, включая региональные особенности.

Развитие цифровых технологий и их внедрение в производственные процессы становится основной тенденцией, отмечает Наталья Голованова. Например, в сфере торговли появляются терминалы и возможность оплаты по биометрии, а также активно развивается e-commerce.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Июльский уход за огурцами: какие подкормки нужны в период активного плодоношения

Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.

Как накормить огурцы в июле: лучшие подкормки
5 простых способов уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП
Топ-5 способов экономить бензин на автомате: просто и эффективно
Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками
Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни
Группировка войск "Север" начала применять новую РЛС "Ирбис" Дмитрий Плотников Премьер Польши Туск озвучил "логичное" намерение сбивать российские ракеты Любовь Степушова "Дедовщина" в николаевские времена закалила будущих оракулов России Сергей Лебедев
Забудьте все, что вы знали о виноградниках: революционный подход к обрезке листьев
5 неожиданных причин, почему ваш аккумулятор умирает быстрее, чем вы думаете
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Последние материалы
Это основная ошибка хозяев при приучении котенка к лотку
Илон Маск рассказал о планах SpaceX по колонизации Марса
Способы борьбы с капустной мухой
Средняя цена подержанных авто в России достигла 790 тысяч рублей
Почему густые волосы склонны к спутыванию и как это предотвратить
Оладьи из кабачков с фаршем: вкусный и сытный летний обед или ужин
Криштиану Роналду о вылете с Евро: Португалия заслуживала большего
Стиль одежды old money: элегантность, роскошь и другие его особенности
В Казани обрушился потолок в новом жилом комплексе
Где в России получают хорошую пенсию?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников