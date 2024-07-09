В этих российских регионах выплачивается достойная пенсия

Самые высокие пенсии выплачиваются в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, пишет Life.ru.
Средняя пенсия там составляет более 36 и 34 тысяч рублей соответственно. На третьем месте по размеру пенсий — Москва: средняя пенсия в столице превышает 32 тысячи рублей.
Немного меньше получают пенсионеры в Магаданской области, около 31 тысячи рублей. Последующие позиции списка занимают регионы, расположенные на севере и востоке страны. А вот самые низкие пенсии выплачивают в регионах на юге — в среднем около 15-16 тысяч рублей. Таким образом, разница в размере пенсий может превышать 2 раза только из-за регионального расположения.
Размер пенсии также зависит от вида пенсии и стажа работы человека. Страховые пенсии по возрасту неработающих пенсионеров обычно выше, чем социальные пенсии.
Кроме того, существуют корпоративные пенсии, которые выплачивают крупные коммерческие компании. Размер корпоративных пенсий зависит от должности и выслуги лет сотрудника. На дополнительные выплаты и льготы также могут претендовать люди с длительным стажем и наградами. Региональное законодательство устанавливает размер и перечень льгот для таких граждан.
Также существуют дополнительные надбавки для заслуженных работников разных отраслей. В результате пенсии могут быть выше, чем средняя заработная плата специалистов в данной отрасли.
Однако стоит учесть, что важную роль играет стаж работы, профессия и условия труда человека. Некоторые категории госслужащих, судьи, работники силовых структур и космонавты также имеют высокие пенсии, но их размер может значительно отличаться.
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