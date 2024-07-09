Мишустин заявил о запуске круглогодичной навигации на арктических территориях

На арктических территориях будет круглогодичная навигация и доставка товаров

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Михаил Мишустин провел стратегическую сессию, посвященную двум национальным транспортным проектам — "Эффективная транспортная система" и "Беспилотные авиационные системы", в юбилейную дату, пишет РГ.

Фото: unsplash.com by Anders Jildén, PDM

Полвека назад было принято постановление о начале строительства Байкало-Амурской магистрали, напомнил премьер. Сейчас Россия занимается развитием магистрали, и ее провозная способность должна вырасти с 170 до 270 миллионов тонн в ближайшие девять лет за более чем 3,7 триллиона рублей.

Эти транспортные задачи войдут в нацпроект "Эффективная транспортная система", который объединит девять федеральных проектов для создания инфраструктуры и улучшения связности территорий России. Развитие высокоскоростных магистралей также предоставит дополнительные возможности для граждан и бизнеса, сокращая время в пути, например, между Москвой и Санкт-Петербургом.

Мишустин отметил важность развития Северного морского пути как главной транспортной артерии, связывающей запад и восток страны. Для обеспечения круглогодичной навигации и доставки товаров на арктические территории потребуется расширение ледокольного флота.