С какой из стран у России развита высокая экономическая кооперация?

Сотрудничество с этой страной у России самое активное

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

На международной выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев заявил, что сегодня Белоруссия является одной из стран, с которыми у России развита высокая экономическая кооперация, пишет "Рамблер. Финансы".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

Груздев подчеркнул, что между Россией и Белоруссией достигнут наивысший уровень интеграции, превосходящий даже отношения с Центральной Азией и СНГ. По его словам, с Белоруссией развиваются плотные и активные сотрудничества в различных отраслях и предпринимаются совместные проекты.

Также Груздев отметил расширение промышленной кооперации с Узбекистаном, Казахстаном, Арменией и Киргизией, а также открытие новых торговых представительств России в различных странах. Общий интерес стран заключается в использовании общего экономического пространства и логистических коридоров.