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Поставки мяса из этой страны в Россию увеличились

У этой страны Россия стала больше покупать мяса

1:04
Экономика

В июне этого года поставки мяса из Бразилии в Россию выросли до 26,7 миллиона долларов, что на 1,7 раза больше, чем в предыдущем месяце, пишет РИА Новости.

У этой страны Россия стала больше покупать мяса
Фото: Wikipedia by Nadimtk, CC BY-SA 4.0

Основной рост пришелся на мясо крупного рогатого скота, поставки которого увеличились с 12,1 миллиона до 21 миллиона долларов.

Закупки мясных субпродуктов также увеличились вдвое, достигнув 2,7 миллиона долларов. Поставки птицы составили 2,5 миллиона долларов, свинины — 420 тысяч долларов.

Общий объем поставленного мяса за первое полугодие составил 167,5 миллиона долларов, превышая прошлогодний показатель на 1,5 раза.

Россия занимает второе место среди крупнейших покупателей бразильского мяса после Китая, который остается основным импортером уже долгие годы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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