В июне этого года поставки мяса из Бразилии в Россию выросли до 26,7 миллиона долларов, что на 1,7 раза больше, чем в предыдущем месяце, пишет РИА Новости.
Основной рост пришелся на мясо крупного рогатого скота, поставки которого увеличились с 12,1 миллиона до 21 миллиона долларов.
Закупки мясных субпродуктов также увеличились вдвое, достигнув 2,7 миллиона долларов. Поставки птицы составили 2,5 миллиона долларов, свинины — 420 тысяч долларов.
Общий объем поставленного мяса за первое полугодие составил 167,5 миллиона долларов, превышая прошлогодний показатель на 1,5 раза.
Россия занимает второе место среди крупнейших покупателей бразильского мяса после Китая, который остается основным импортером уже долгие годы.
Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.