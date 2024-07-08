Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские учёные обнаружили необычное поведение микроскопической осы
Тренер "Локо" Галактионов: Команду нужно строить с нуля
Days Gone 2: разработка приостановлена
Вика Цыганова раскрыла размер своей пенсии
Путин предложил выплатить остатки материнского капитала семьям
Турция столкнулась с исчезновением иностранных туристов
Позитивная психология помогает справиться с тревожностью
Как избежать солнечных ожогов и что делать, если ожог был получен
Пять ключевых шагов к буйному летне-осеннему цветению роз
Подписал закон, ускоряющий прохождение иностранной растительной и животноводческой продукции в Россию

Импорт растительной продукции в Россию ускорится

1:19
Экономика

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ускорит прохождение иностранной растительной и животноводческой продукции через пункты пропуска через государственную границу РФ.

Импорт растительной продукции в Россию ускорится
Фото: flickr.com by epSos.de, CC BY 2.0

Этот закон дает правительству РФ полномочия определять пункты пропуска, где таможенные органы будут проводить дополнительные виды контроля также ветеринарный, карантинный фитосанитарный и санитарно-карантинный контроль продукции.

Нововведения касаются нескольких законов, включая "О ветеринарии", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и другие.

Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года и позволит ускорить процесс прохождения продукции через пункты пропуска без ущерба для контроля, как сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

В результате проведенного эксперимента с 2019 по 2022 годы время госконтроля при ввозе товаров в Россию сократилось, что привело к повышению пропускной способности пунктов пропуска.

На данный момент таможенные органы проводят различные виды контроля в полном объеме в пунктах пропуска в свободном порту Владивосток и в Арктической зоне РФ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Топ-5 способов экономить бензин на автомате: просто и эффективно

Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.

5 простых способов уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП
ИПГ сообщил о серии вспышек на Солнце класса M 8 июля
Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками
Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни
Июльский уход за огурцами: какие подкормки нужны в период активного плодоношения
Группировка войск "Север" начала применять новую РЛС "Ирбис" Дмитрий Плотников Премьер Польши Туск озвучил "логичное" намерение сбивать российские ракеты Любовь Степушова "Дедовщина" в николаевские времена закалила будущих оракулов России Сергей Лебедев
5 неожиданных причин, почему ваш аккумулятор умирает быстрее, чем вы думаете
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Признание Прохора Шаляпина: зачем певец выбирает "бабушек"?
Признание Прохора Шаляпина: зачем певец выбирает "бабушек"?
Последние материалы
Что можно тюнинговать в автомобиле по закону: советы от ГАИ
Фрикадельки "Леди и бродяга": тушатся в изысканном и густом томатном соусе
Доктор Малиновская назвала плавание универсальным видом спорта для всех
Импорт растительной продукции в Россию ускорится
Как увеличить объём ресниц с помощью пудры: трюк для выразительного взгляда
Алексей Кравченко в 14 лет был утверждён на роль Флёры в "Иди и смотри"
Журова: К тем, кто поедет на Олимпиаду, изменится отношение в худшую сторону
Почему стоит выбрать натяжной потолок для обновления интерьера
Эти средства помогут избавиться от атаки тли
Эксперт о курсе рубля: смотреть надо не на спрос, а на то, что заложено в бюджете РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников