Подписал закон, ускоряющий прохождение иностранной растительной и животноводческой продукции в Россию

Импорт растительной продукции в Россию ускорится

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ускорит прохождение иностранной растительной и животноводческой продукции через пункты пропуска через государственную границу РФ.

Фото: flickr.com by epSos.de, CC BY 2.0

Этот закон дает правительству РФ полномочия определять пункты пропуска, где таможенные органы будут проводить дополнительные виды контроля также ветеринарный, карантинный фитосанитарный и санитарно-карантинный контроль продукции.

Нововведения касаются нескольких законов, включая "О ветеринарии", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и другие.

Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года и позволит ускорить процесс прохождения продукции через пункты пропуска без ущерба для контроля, как сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

В результате проведенного эксперимента с 2019 по 2022 годы время госконтроля при ввозе товаров в Россию сократилось, что привело к повышению пропускной способности пунктов пропуска.

На данный момент таможенные органы проводят различные виды контроля в полном объеме в пунктах пропуска в свободном порту Владивосток и в Арктической зоне РФ.