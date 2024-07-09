Неплательщики кредитов после судов платят меньше, чем взяли — свидетельства судебных приставов

Кредитный специалист: на досудебной стадии неплательщику кредита платить невыгодно

О кредитном рынке и проблеме невозвращения кредитов Pravda.Ru рассказал основатель сервиса "КРЕДЧЕК" Эльман Мехтиев.

— Расскажите, пожалуйста, про кредитный рынок. Многие считают, что он перегрет, и люди берут бесконечные кредиты, но неохотно их возвращают...

— Я бы сказал, что тут клубок причин.

Самым главным признаком перегретости рынка является то, что темпы роста кредитования опережают темпы роста доходов.

Такого не должно быть. Соответственно, вся работа Банка России, ограничение долговой нагрузки заключается не в том, чтобы её не было, а в том, чтобы она была разумной. Поэтому и возникают цифры 50% макропруденциального лимита и т. п.

Теперь по поводу того, почему кредиты не возвращают. Сейчас очень много разговоров, особенно со службой судебных приставов, о том, что нужно разгрузить судебную систему, договариваться с людьми, которые хотят платить, на досудебной стадии. Есть такая шутка: существует пять причин, почему берут кредит, и 50 причин, почему не платят.

Кредитная организация подаёт в суд на неплательщика, после суда в дело вступают судебные приставы, в своих публичных отчётах они официально признают, что со 100 рублей, присуждённых судом, они могут получить лишь 12.

Будете ли вы бояться судебного решения, если вы знаете, что взяли кредит на 100, а платить вам нужно 12 рублей в год и через семь лет исполнительное производство автоматически закроется? Будете вы спешить на досудебное разбирательство, когда у вас просрочка?

Мы создали ситуацию, при которой неэффективность исполнительного производства приводит к тому, что на досудебной стадии людям, просрочившим платежи, выгоднее не платить, а дождаться суда.