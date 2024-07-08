Каким будет курс рубля к осени? Всё зависит от Центробанка России. Мнение кредитного специалиста

Эксперт о курсе рубля: смотреть надо не на спрос, а на то, что заложено в бюджете РФ

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Что будет с курсом рубля к осени? На вопрос Pravda.Ru ответил основатель сервиса "КРЕДЧЕК" Эльман Мехтиев.

— Курсом рубля управляет Банк России. Мы с вами прекрасно помним, как на торгах Московской биржи, попавшей под санкции, Банк России мог выбросить большой объём валюты и стабилизировать курс. Никто не запрещает ему делать то же самое во внебиржевом пространстве: набор инструментов у него есть.

Смотреть надо не на спрос, а на то, что заложено в бюджете Российской Федерации, это лучший ориентир. Среднегодовой курс выйдет на то, что заложено в бюджете. И цифры эти, скорее всего, будут более оптимистичные для рубля. Коридор — 85-95 за один американский доллар.