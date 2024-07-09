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Страны БРИКС выходит из тени доллара: объединение перейдет к новой финансовой системе

БРИКС удалось сделать несколько важных шагов, чтобы подорвать доллар

0:56
Экономика

Страны БРИКС сделали значимые шаги в направлении сокращения зависимости от доллара. По информации издания Sabah, этот подход направлен на переход к новой финансовой системе.

БРИКС удалось сделать несколько важных шагов, чтобы подорвать доллар
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

Одним из первых шагов стало создание единой валюты в рамках объединения. Авторы отмечают, что экономический потенциал БРИКС расширяется с увеличением размеров блока, который теперь составляет около 30% от мирового ВВП.

Дополнительно, важным шагом стало создание новой платежной системы BRICS Pay. В настоящее время страны активно работают над платформой, которая облегчит денежные переводы между членами БРИКС и смягчит воздействие западных санкций.

Также в планах внедрение цифровой валюты среди государств БРИКС, с акцентом на предложение России о создании аналога SWIFT для цифровых транзакций с национальными валютами.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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