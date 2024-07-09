На Западе заявили, что Евросоюз готов к новому соглашению с "Газпромом"

Евросоюз заключит новый контракт с компанией "Газпром" после истечения текущего договора на поставку газа через Украину в декабре 2024 года, сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt.
По данным газеты, в настоящее время страны ЕС рассматривают возможность подписания нового соглашения с российской стороной. Один из вариантов предполагает заключение контракта между "Газпром экспорт" и европейской энергетической компанией, которая будет закупать газ на границе России и Украины и направлять его в Европу.
В качестве потенциального кандидата на эту роль рассматривается австрийская компания OMV, у которой действует соглашение с "Газпромом" до 2040 года. Однако для осуществления этого сценария необходимо согласие Киева, которое может оказаться неприемлемым.
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