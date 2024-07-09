Крупнейший российский покупатель бензина столкнулся с проблемой многомиллиардного долга

Нигерия накопила многомиллиардный долг

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Задолженность Нигерии перед поставщиками бензина увеличилась более чем в два раза с начала текущего года, достигнув свыше $6 миллиардов, сообщает информационное агентство Reuters.

Фото: openverse by Michael Kappel, CC BY-NC 2.0

По меньшей мере два поставщика уже прекратили участие в недавних тендерах из-за превышения установленных лимитов задолженности. Это означает, что они временно приостановили поставки бензина в Нигерию до тех пор, пока не получат оплату за предыдущие поставки.

Один из источников издания отметил, что единственным стимулом для некоторых трейдеров продолжать бизнес с Нигерией является предложение компенсации за задержку платежей в размере $250 тысяч ежемесячно за каждый груз. В соответствии с условиями контракта, NNPC (Национальная нефтяная корпорация Нигерии) должна оплачивать за поставленный товар в течение 90 дней с момента его поставки.