Задолженность Нигерии перед поставщиками бензина увеличилась более чем в два раза с начала текущего года, достигнув свыше $6 миллиардов, сообщает информационное агентство Reuters.
По меньшей мере два поставщика уже прекратили участие в недавних тендерах из-за превышения установленных лимитов задолженности. Это означает, что они временно приостановили поставки бензина в Нигерию до тех пор, пока не получат оплату за предыдущие поставки.
Один из источников издания отметил, что единственным стимулом для некоторых трейдеров продолжать бизнес с Нигерией является предложение компенсации за задержку платежей в размере $250 тысяч ежемесячно за каждый груз. В соответствии с условиями контракта, NNPC (Национальная нефтяная корпорация Нигерии) должна оплачивать за поставленный товар в течение 90 дней с момента его поставки.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.