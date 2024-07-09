Аналитик назвал момент, когда рубль может снова рухнуть к доллару

Курс российской национальной валюты укрепился после введения санкций против Мосбиржи, что противоречило ожиданиям многих экспертов, сообщает источник "Прайм", ссылаясь на руководителя департамента продаж и клиентской поддержки компании "Альфа-Форекс" Александра Шнейдермана.
Эксперт предупреждает о возможном снижении курса рубля в июле, по завершении налогового периода, когда российская национальная валюта может достигнуть отметки 93-94 рубля за доллар.
Прогнозируется, что к концу июля доллар может достичь уровня 80 рублей, а евро — 86 рублей. В августе рубль традиционно снижается по отношению к основным мировым валютам.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.