Аналитик назвал момент, когда рубль может снова рухнуть к доллару

Стало известно, когда рубль рухнет к доллару

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс российской национальной валюты укрепился после введения санкций против Мосбиржи, что противоречило ожиданиям многих экспертов, сообщает источник "Прайм", ссылаясь на руководителя департамента продаж и клиентской поддержки компании "Альфа-Форекс" Александра Шнейдермана.

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Эксперт предупреждает о возможном снижении курса рубля в июле, по завершении налогового периода, когда российская национальная валюта может достигнуть отметки 93-94 рубля за доллар.

Прогнозируется, что к концу июля доллар может достичь уровня 80 рублей, а евро — 86 рублей. В августе рубль традиционно снижается по отношению к основным мировым валютам.