Зарплаты российских учителей хотят поднять до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ)

Гибатдинов: нижний порог зарплаты учителей в РФ необходимо поднять до двух МРОТ

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов предложил поднять нижний порог зарплаты учителей в России до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), как сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012, CC BY 4.0

Он отметил, что в различных школах и регионах оценка труда педагогов разнится. Например, в 2023 году средняя зарплата педагога в Ульяновской области составила 36,9 тысячи рублей, в то время как в Москве она превышала 111,7 тысячи рублей почти втрое.

Сенатор подчеркнул, что ситуации, когда учителя получают зарплаты ниже минимального уровня, недопустимы. Он также отметил необходимость прозрачности и единого стандарта во всех видах выплат, что должно быть установлено на уровне правительства.

Замминистра образования Татьяна Васильева пояснила, что работа по внедрению единых подходов к системам оплаты труда педагогических работников ещё не завершена, и срок исполнения поручения президента Российской Федерации по совершенствованию этой системы был продлен под контрольным управлением.