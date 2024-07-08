Стало известно, как создание валюты БРИКС изменит международную экономику

Экономист Михаил Беляев заявил, что если создадут национальную валюту БРИКС, она будет существовать исключительно в виртуальной форме и предназначена для международных расчетов между компаниями, то есть для оплаты межторговых сделок.
Он подчеркнул, что эта валюта не заменит ни одну национальную валюту внутри страны, и потому не окажет влияния на обычных граждан.
В разговоре с NEWS.ru экономист объяснил, что создание единой валюты для БРИКС может повлиять лишь на упрощение внешнеэкономической деятельности и стимулирование экономического роста, что в целом будет способствовать развитию страны.
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