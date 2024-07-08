Стало известно, как создание валюты БРИКС изменит международную экономику

Стало известно, зачем БРИКС единая валюта

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Михаил Беляев заявил, что если создадут национальную валюту БРИКС, она будет существовать исключительно в виртуальной форме и предназначена для международных расчетов между компаниями, то есть для оплаты межторговых сделок.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

Он подчеркнул, что эта валюта не заменит ни одну национальную валюту внутри страны, и потому не окажет влияния на обычных граждан.

В разговоре с NEWS.ru экономист объяснил, что создание единой валюты для БРИКС может повлиять лишь на упрощение внешнеэкономической деятельности и стимулирование экономического роста, что в целом будет способствовать развитию страны.