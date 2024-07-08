Почему США не хотят вводить новые санкции против РФ? Цены на нефть беспокоят Белый дом

В статье для New York Times обозреватели Джим Танкерсли и Алан Раппепорт сообщают, что США обвиняют Россию в попытках обхода санкций на нефть с помощью нефтяных танкеров. Одновременно Белый дом выразил беспокойство из-за возможного роста цен на энергоресурсы и пока не рассматривает введение новых ограничительных мер в отношении этой отрасли.
Ранее западные СМИ сообщили о запрете на вход в порты Евросоюза для 27 танкеров, включая Koryak FSU, Lady R, Maia-1, M/V Angara, M/V Maria и Saam FSU.
Авторы статьи отмечают, что Минфин США предложил ужесточить санкции против России, но Белый дом пока не откликнулся на эту инициативу.
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