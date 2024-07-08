Уран и доллары: как Россия и США увеличили торговлю до исторического максимума

Торговля России и США выросла в 1,5 раза

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мае текущего года торговля между Россией и США значительно увеличилась по сравнению с апрелем, достигнув отметки в 487 миллионов долларов, что в 1,5 раза превышает предыдущие показатели.

Фото: Wikipedia by Avtodor, CC BY 4.0

Эту информацию предоставило агентство РИА Новости, ссылаясь на данные американской статистической службы.

Согласно отчёту, данный объём является наивысшим с мая прошлого года. Российский экспорт в США также заметно вырос к концу весны на 47 процентов, достигнув отметки в 439 миллионов долларов.

Особое внимание уделено урану, который оказался основным товаром в структуре импорта из России в США. За май было продано урана на сумму 209,5 миллиона долларов, восстановив покупки после апрельской паузы.