Миллионы выбирают это вместо обычных депозитов: банки скрывают этот новый тренд

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Эксперт Гондусова назвала альтернативу банковским вкладам

0:50
Экономика

В интервью для "Российской газеты", директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова подчеркнула, что существует привлекательная альтернатива банковским депозитам — инвестирование в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) денежного рынка.

Эксперт Гондусова назвала альтернативу банковским вкладам
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Она отметила, что многие крупные управляющие компании предлагают подобные фонды, обеспечивая чёткое соответствие их доходности ставке Центробанка.

По мнению Гондусовой, при рассмотрении банковских вариантов стоит уделить внимание банкам, предлагающим высокие ставки не только на обычные депозиты, но и на накопительные счета. Она также подчеркнула, что такие счета обычно обладают большей гибкостью, поскольку не имеют строгих временных ограничений на размещение средств.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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