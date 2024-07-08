Наличным деньгам пришёл конец? Эксперт сделал неожиданный прогноз

Экономист рассказал, когда наличную валюту заменит цифровая

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Евгений Гольдфайн считает, что наличную валюту в ближайшие 10-15 лет не заменит цифровая. Однако, по его мнению, в перспективе это неизбежно, и бумажные деньги станут лишь сувениром в коллекциях нумизматов.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC BY-SA 4.0

В беседе с Общественной службой новостей он отметил, что хотя отдельные страны могут ускорить процесс перехода на цифровую валюту, пока существуют африканские рынки, интересы ремесленников, мелких торговцев и покупателей, которые предпочитают наличные деньги, процесс цифровизации затянется.

Гольдфайн добавил, что переход на цифровые деньги занимает много времени из-за большой инерции, сравнив эту ситуацию с отказом от кассового аппарата, который также требует много времени для внедрения в магазинах.