Наличным деньгам пришёл конец? Эксперт сделал неожиданный прогноз

Экономист Евгений Гольдфайн считает, что наличную валюту в ближайшие 10-15 лет не заменит цифровая. Однако, по его мнению, в перспективе это неизбежно, и бумажные деньги станут лишь сувениром в коллекциях нумизматов.
В беседе с Общественной службой новостей он отметил, что хотя отдельные страны могут ускорить процесс перехода на цифровую валюту, пока существуют африканские рынки, интересы ремесленников, мелких торговцев и покупателей, которые предпочитают наличные деньги, процесс цифровизации затянется.
Гольдфайн добавил, что переход на цифровые деньги занимает много времени из-за большой инерции, сравнив эту ситуацию с отказом от кассового аппарата, который также требует много времени для внедрения в магазинах.
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