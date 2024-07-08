Деньги застряли на заблокированной карте? Названы способы их вернуть

Что делать, если деньги пришли на заблокированную карту?

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Блокировка карты направлена на предотвращение противоправных действий. В зависимости от причин блокировки — будь то подозрение в мошенничестве или проблемы с самим клиентом — будут зависеть, что станет с уже имеющимися на карте деньгами и новыми входящими переводами.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, CC BY 4.0

Возможные причины блокировки.

— Подозрение в нарушении закона о противодействии отмыванию доходов.

— Исполнение предписаний суда или судебных приставов.

— Признаки мошенничества со стороны третьих лиц.

— Автоблокировка при трехкратном неверном введении ПИН-кода.

.Деньги на заблокированной карте.

Если карта заблокирована, но счёт действует, деньги будут поступать на счёт. Если заблокирован и счёт, переводы будут невозможны.

Как получить деньги с заблокированной карты.

1. Перевыпустить карту — в приложении банка. Новая цифровая карта будет доступна сразу, а пластиковую можно получить позже.

2. Перевести деньги на другую карту через приложение банка.

3. Снять деньги в кассе банка по паспорту (может взиматься комиссия).

Основные выводы.

— При блокировке карты и активном счете деньги продолжают поступать.

— В случае закрытия счёта переводы невозможны.

— Для доступа к деньгам используйте перевыпуск карты, переводы или снятие в кассе.