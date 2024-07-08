Деньги застряли на заблокированной карте? Названы способы их вернуть

Блокировка карты направлена на предотвращение противоправных действий. В зависимости от причин блокировки — будь то подозрение в мошенничестве или проблемы с самим клиентом — будут зависеть, что станет с уже имеющимися на карте деньгами и новыми входящими переводами.
Возможные причины блокировки.
— Подозрение в нарушении закона о противодействии отмыванию доходов.
— Исполнение предписаний суда или судебных приставов.
— Признаки мошенничества со стороны третьих лиц.
— Автоблокировка при трехкратном неверном введении ПИН-кода.
.Деньги на заблокированной карте.
Если карта заблокирована, но счёт действует, деньги будут поступать на счёт. Если заблокирован и счёт, переводы будут невозможны.
Как получить деньги с заблокированной карты.
1. Перевыпустить карту — в приложении банка. Новая цифровая карта будет доступна сразу, а пластиковую можно получить позже.
2. Перевести деньги на другую карту через приложение банка.
3. Снять деньги в кассе банка по паспорту (может взиматься комиссия).
Основные выводы.
— При блокировке карты и активном счете деньги продолжают поступать.
— В случае закрытия счёта переводы невозможны.
— Для доступа к деньгам используйте перевыпуск карты, переводы или снятие в кассе.
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