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Германия теряет миллиарды: экспорт продукции в Россию рухнул на 19%

Экспорт немецкой продукции в Россию упал на 19%

1:30
Экономика

По итогам мая 2024 года экспорт немецкой продукции в Россию уменьшился на 19,3 процента по сравнению с апрелем и составил 600 миллионов евро.

Экспорт немецкой продукции в Россию упал на 19%
Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс, PDM

Об этом сообщает Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis).

В годовом выражении майский экспорт снизился на 22,1 процента. За май 2024 года импорт товаров из России в Германию сократился на 8 процентов по сравнению с апрелем, достигнув 200 миллионов евро. В сравнении с маем 2023 года импорт упал на 35,7 процента, согласно данным Destatis.

В мае 2024 года общий объём немецкого экспорта составил 131,6 миллиарда евро, что на 3,6 процента меньше по сравнению с апрелем.

Евросоюз (ЕС) стал главным торговым партнером Германии, на долю которого пришлось 72,3 миллиарда евро от общего объема экспорта. Импорт в Германию за этот период снизился на 6,6 процента и составил 106,7 миллиарда евро, из которых 55,7 миллиарда евро пришлось на поставщиков из стран ЕС, как указано в отчете ведомства.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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