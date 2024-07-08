Инвесторам в России станет легче работать: ЦБ представил новый инструмент

Центральный банк России 8 июля запускает единую базу данных с рейтингами компаний, чтобы облегчить российским инвесторам принятие решений о покупке активов.
Эта платформа, называемая рейтинговым репозиторием, аккумулирует рейтинги юридических лиц и облигаций от четырех российских рейтинговых агентств (РА). Ранее инвесторам приходилось искать эти данные на сайтах самостоятельно.
Рейтинговый репозиторий будет предоставлять информацию о рейтингах и ссылках на пресс-релизы, что упростит доступ к обоснованиям решений РА. Информация будет доступна всем без ограничений и обновляться ежедневно. Платформа создается для удобства инвесторов, чтобы они могли быстро находить нужные данные, сообщают Известия.
Инициатива ЦБ повысит качество оценки кредитоспособности эмитентов и сделает процесс рейтингования более прозрачным. Репозиторий также станет маркетинговым инструментом для самих рейтинговых агентств, помогая им привлекать новых клиентов.
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