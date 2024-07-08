Наличные деньги станут экзотикой: человечество перейдёт на цифровую валюту в ближайшие 10-20 лет

Стало известно, когда человечество перестанет использовать наличные деньги

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Безналичные платежи стремительно развиваются, и многие уже почти не используют бумажные и металлические деньги. Однако, полное исчезновение наличных средств и переход на цифровую валюту в ближайшее время маловероятны.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Экономист, бывший главный бухгалтер компании "Камаз" Евгений Гольдфайн считает, что полная замена наличных на цифровую валюту в ближайшие 10-20 лет не произойдет. Хотя некоторые страны могут ускорить этот процесс, пока существуют рынки, ремесленники и покупатели, предпочитающие наличные, процесс цифровизации будет затягиваться.

Гольдфайн уверен, что рано или поздно мир перейдет на цифровую валюту, но элементы материальных денег останутся в виде экзотики, памятных и драгоценных монет. Это будет другая цивилизация, возможно, с некоторыми послаблениями в контроле над гражданами. Нумизматы, по мнению экономиста, будут довольны сохранением исторических материальных воплощений денежных отношений, сообщает Общественная Служба Новостей.

Причина, по которой процесс избавления от наличных будет длительным, заключается в большой инерции. Например, бабушкам, торгующим ягодами на рынке, будет сложно перейти на безналичные расчеты. Устранение наличных денег вызвало бы электоральное недовольство и не решило бы основных целей Госбанков и правительств. Большинство граждан уже используют карты, телефоны или переводы для оплаты, что позволяет контролировать денежные потоки и налоговые поступления. Поэтому власти не будут торопиться бороться с наличными средствами, чтобы избежать дополнительных социальных проблем.