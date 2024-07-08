Эрик Трамп поделился планами на Ближний Восток: гостиница в Омане и небоскреб в Саудовской Аравии

Сын Дональда Трампа раскрыл свои инвестиционные планы

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эрик Трамп, сын бывшего президента США Дональда Трампа, в интервью газете Financial Times поделился своими планами по развитию бизнеса на Ближнем Востоке.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Он сообщил, что собирается инвестировать в строительство гостиничного комплекса в Омане и небоскреба в Джидде, Саудовская Аравия.

Эрик подчеркнул, что регион Ближнего Востока сейчас переживает бурный экономический рост, который, по его мнению, продолжится в ближайшие годы. В подтверждение своих намерений он отметил, что его компания уже заключила долгосрочные контракты в этом регионе сроком на 25-30 лет, сообщает "Газета.Ru".

На вопрос журналиста о возможном конфликте интересов, если Дональд Трамп вернется в Белый дом, Эрик ответил, что его компания не занимается бизнесом с правительствами других стран. Однако он добавил, что компания оценит влияние бизнеса на политику в случае победы Трампа на выборах.