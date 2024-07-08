Вашингтон боится вводить новые санкции против России: они могут навредить Байдену

Вашингтон опасается вводить новые антироссийские санкции, так как это может спровоцировать рост цен на нефть и бензин в США, что негативно скажется на предвыборной кампании президента Джо Байдена.
По данным The New York Times, американское казначейство предложило ввести санкции против российских нефтяных танкеров, но Белый дом пока не принимает решения по этому поводу. Экономические советники в Белом доме опасаются, что такие санкции вызовут рост цен на нефть этим летом и повышение цен на бензин в США, что может повредить кампании Байдена.
Аналитические данные казначейства показывают, что антироссийские санкции минимально повлияют на нефтяной рынок, однако инициатива все еще рассматривается и вряд ли будет принята до окончания выборов, сообщили источники журналистам.
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