Вашингтон боится вводить новые санкции против России: они могут навредить Байдену

США откладывают новые санкции против России

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вашингтон опасается вводить новые антироссийские санкции, так как это может спровоцировать рост цен на нефть и бензин в США, что негативно скажется на предвыборной кампании президента Джо Байдена.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

По данным The New York Times, американское казначейство предложило ввести санкции против российских нефтяных танкеров, но Белый дом пока не принимает решения по этому поводу. Экономические советники в Белом доме опасаются, что такие санкции вызовут рост цен на нефть этим летом и повышение цен на бензин в США, что может повредить кампании Байдена.

Аналитические данные казначейства показывают, что антироссийские санкции минимально повлияют на нефтяной рынок, однако инициатива все еще рассматривается и вряд ли будет принята до окончания выборов, сообщили источники журналистам.