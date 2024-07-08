Упаковки индийских пищевых продуктов будут отображать информацию о сахаре, соли и полинасыщенных жирах

Индия планирует перейти к новой маркировке пищевых продуктов

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индустрия упакованных пищевых продуктов планирует вернуться к Управлению по безопасности и стандартам пищевых продуктов Индии (FSSAI), пишет Business Standard.

Фото: flickr.com by epSos.de, CC BY 2.0

Регулирующий орган уже одобрил предложение, обязывающее отображать информацию об общем количестве сахара, соли и насыщенных жиров жирными буквами и более крупным шрифтом.

Проект уведомления об этой поправке теперь будет общедоступен для предложений и возражений.

"Отрасль вернется к обсуждению вместе с FSSAI. Нужно рассмотреть много аспектов. Но это не очень легко, учитывая сложный контекст индийского питания”, — прокомментировал эксперт.

Руководители отрасли говорят, что переход на новую маркировку пищевых продуктов может иметь финансовые последствия для компаний, поскольку у них обычно есть запасы упаковки на ближайшие несколько месяцев.