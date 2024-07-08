Упаковки индийских пищевых продуктов будут отображать информацию о сахаре, соли и полинасыщенных жирах

Индустрия упакованных пищевых продуктов планирует вернуться к Управлению по безопасности и стандартам пищевых продуктов Индии (FSSAI), пишет Business Standard.
Регулирующий орган уже одобрил предложение, обязывающее отображать информацию об общем количестве сахара, соли и насыщенных жиров жирными буквами и более крупным шрифтом.
Проект уведомления об этой поправке теперь будет общедоступен для предложений и возражений.
"Отрасль вернется к обсуждению вместе с FSSAI. Нужно рассмотреть много аспектов. Но это не очень легко, учитывая сложный контекст индийского питания”, — прокомментировал эксперт.
Руководители отрасли говорят, что переход на новую маркировку пищевых продуктов может иметь финансовые последствия для компаний, поскольку у них обычно есть запасы упаковки на ближайшие несколько месяцев.
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