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У россиян изменилось отношение к скидкам

Стало известно, насколько выгодны распродажи в России

2:00
Экономика

Эксперт отмечает, что ранее россияне относились к скидкам скептически из-за недобросовестных действий продавцов, которые искажали цены перед распродажей, пишет РГ.

Стало известно, насколько выгодны распродажи в России
Фото: commons.wikimedia by Татарасени, CC BY-SA 4.0

Однако в настоящее время ситуация изменилась благодаря доступности информации в сети. Онлайн-платформы позволяют покупателям оставлять отзывы о покупках, поэтому продавцы стали более ответственными и предлагают честные скидки. Увеличение продаж популярных товаров за счет скидок способствует увеличению доходов магазинов.

На распродажах или со скидкой респонденты в основном приобретают одежду (40%) и обувь (32%). Также спросом разума обладают косметика, парфюмерия и электроника. Однако за товары для хобби скидки ищут лишь 11% респондентов, а за спорт — 9%. Продукты для строительства и ремонта, мебель и запчасти приобретаются также по 9%.

Почти 60% опрошенных никогда не сожалели о покупках, сделанных на распродаже. В то же время 22% признались, что покупка одежды и обуви со скидкой разочаровала их. Среди успешных покупок на распродажах большинство упомянули одежду (43%), которую использовали длительное время.

Большинство респондентов (55%) считают, что экономят до 10 тысяч рублей ежемесячно благодаря распродажам, 22% — от 10 до 20 тысяч рублей. В среднем экономия составляет 13 600 рублей в месяц. Самая высокая сумма, потраченная на распродаже, составляет в среднем 22 700 рублей. Большинство покупателей (41%) тратят до 10 тысяч рублей, а 22% — от 10 до 20 тысяч рублей. 7% опрошенных признались, что их общая сумма покупок на распродаже превысила 50 тысяч рублей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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