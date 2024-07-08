Михаил Кирсанов выделил перспективные профессии

Через пять лет эти профессии в России будут самыми востребованными

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Через пять лет в России наиболее востребованными будут технические специальности, включая токарей, фрезеровщиков, слесарей и сварщиков. Такие профессии, на которые увеличится спрос, назвал Михаил Кирсанов, директор департамента занятости населения и трудовой миграции Министерства труда и социальной защиты РФ. Об этом пишет ТАСС.

Фото: U.S. Navy by Jason T. Poplin, PDM

По его словам, эти выводы были сделаны на основе анализа потребностей в кадровых ресурсах.

Востребованными будут профессии, требующие определенных профессиональных навыков, такие как социальные работники или медики.

Кирсанов также подчеркнул, что с появлением новых программ в высших и средних специализированных образовательных учреждениях будет расти потребность в педагогах, которые будут заниматься не только преподаванием, но и разработкой учебных программ. Он отметил, что будет увеличиваться спрос на поваров.

Ранее в России был зафиксирован рост спроса на специалистов в творческих сферах, таких как звукорежиссеры, видеооператоры, видеомонтажеры, музыканты и актеры. За год также увеличились заработные платы профессионалов в области творчества. Профессия архитектора оказалась самой высокооплачиваемой в первом квартале 2024 года.