Как сформировать финансовую подушку?

Эксперт рассказал, как накопить финансовую подушку

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовая подушка безопасности представляет собой сумму денег, которую человек откладывает на случай неожиданных расходов или финансовых трудностей, пояснил основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев. В беседе с изданием "Известия" эксперт поделился рекомендациями относительно объема таких накоплений.

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"Рекомендуемый минимальный размер финансовой подушки безопасности составляет от трех до шести месяцев расходов. Однако каждая ситуация индивидуальна, поэтому лучше стремиться отложить немного больше — в идеале, сбережений должно хватить на 12 месяцев", — отметил он.

По мнению эксперта, деньги для финансовой подушки можно хранить на текущих счетах в банке, но более предпочтительно вложить их в депозиты, так как это обеспечит сохранность средств и приумножение через проценты.