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Новые ограничения в отношении российских нефтяных танкеров Америка пока не вводит

Белый дом опасается вводить санкции против танкеров с нефтью из России

2:32
Экономика

Власти США отказываются вводить санкции против нефтяных танкеров, которые, как утверждается, использует Россия для обхода западных ограничений. В Белом доме опасаются, что такие действия могут привести к увеличению цен на нефть и негативно отразиться на предвыборной кампании президента США Джо Байдена. Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на свои источники.

Белый дом опасается вводить санкции против танкеров с нефтью из России
Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License

Ранее западные СМИ сообщали, что Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против России запретил вход в свои порты для 27 грузовых судов, которые транспортировали российскую нефть. Среди них 11 судов были зарегистрированы в России ("Красноярск", "Енисей", "Крымск", "Калининград", "Кемерово", Koryak FSU, Lady R, Maia-1, M/V Angara, M/V Maria и Saam FSU), остальные — под флагами Камеруна, Панамы, Сингапура, Габона, Коморских островов, Гвинеи-Бисау и островов Кука.

Издание NYT отмечает, что в Министерстве финансов США были предложены новые ограничения в отношении российских нефтяных танкеров, однако в администрации президента пока не приняли решение по их введению.

"В то время как официальные лица в Минфине стремятся вывести российские танкеры из оборота, экономические советники в Белом доме опасаются, что это может привести к росту цен на нефть летом и увеличению стоимости бензина в США, что может повредить предвыборной кампании Байдена", — говорится в статье.

Отсрочка в принятии решения "приводит в тупик" официальных лиц, которые не могут получить ответ от главы Национального экономического совета США Лаэля Брейнарда на причину таких действий.

Издание отмечает, что предложенные санкции в отношении российского "теневого флота" "находятся на стадии рассмотрения и не могут быть приняты в ближайшее время.

После начала специальной военной операции России на Украине, коллективный Запад ужесточил санкционное давление на Москву, что привело к увеличению цен на топливо и продукты питания в Европе и США.

В свою очередь, в России заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать неудачу антироссийских санкций. В западных странах неоднократно высказывались мнения о неэффективности санкций.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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