Россия и Индия разработают механизмы для удобного и оперативного перевода денег между двумя странами

Путин и Моди обсудят использование национальных банковских карт в обеих странах

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индия и Россия планируют создать механизм быстрого перевода денег между двумя странами и использования национальных банковских карт, пишет "Рамблер. Финансы".

Фото: freepik.com by yanalya, PDM

Эти инициативы будут обсуждаться на встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Основным направлением ежегодного саммита Индия-Россия в Москве станет разработка механизмов для удобного и оперативного перевода денег между двумя странами. Необходимость в сближении платежных систем появилась из-за ограничений в использовании SWIFT и значительного роста двусторонней торговли.

Почти 60% торговли между Индией и Россией в настоящее время осуществляется в национальных валютах, поэтому странам требуются более эффективные и оперативные способы осуществления платежей.

Путин и Моди также обсудят возможность использования национальных банковских карт в обеих странах. Карты RuPay смогут быть использованы в России, а карты "МИР" — в Индии, что облегчит путешествия и финансовые операции для путешественников и студентов.

Кроме того, стороны выразили желание разработать двустороннее инвестиционное соглашение. Нарендра Моди прибудет в Москву вечером 8 июля для участия в 22-м ежегодном индийско-российском саммите.