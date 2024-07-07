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Анализ открытых данных показал, что многие компании из США продолжают работать в России

Многие американские компании и не думали уходить с российского рынка

2:56
Экономика

Более половины американских компаний, которые имели деловые отношения с Россией, остаются активными на российском рынке или продолжают сотрудничать с российскими компаниями после февраля 2022 года, показал анализ открытых данных, проведенный РИА Новости.

Многие американские компании и не думали уходить с российского рынка
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В настоящее время в России действует как минимум 659 компаний из США, представленных в различных отраслях. Наибольшее количество компаний было в секторах IT и телекоммуникаций — 143, промышленности — 129, пищевой и потребительской продукции — 104, развлечений, спорта и туризма — 68, а также предоставляющих различные "поддерживающие" услуги — 51.

Из них 159 организаций продолжают работать в России без изменений, в то время как еще 178 компаний продолжают свою деятельность, но с некоторыми изменениями. Эти изменения могут включать в себя приостановку инвестиций, ограничения в маркетинге, переход на поставки через дистрибьюторов или изменение бренда. 322 организации, или 49% от общего числа, либо полностью покинули российский рынок, либо прекратили сотрудничество с российскими компаниями.

Среди компаний, продолжающих работу без изменений, наибольшее количество промышленных предприятий (52), пищевых и потребительских компаний (25), IT-компаний (21), фармацевтических компаний (18) и развлекательных компаний (10). Среди компаний, которые продолжают работу с изменениями, значительная часть приходится на сферы IT и телекоммуникаций (44), потребительских товаров (40), промышленности (26), финансов (19) и фармацевтики (15).

Например, такие компании, как Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, PepsiCo, Mars и Coca-Cola, продолжают свою деятельность в России. Также в стране продолжают работать сети ресторанов Burger King, TGI Fridays, Papa John's, а также бренды одежды Guess и Crocs (через сеть Saboo) и Vans (с фокусом на оптовые поставки в Россию).

Среди компаний, которые полностью покинули российский рынок, находятся 78 IT-компаний, 51 промышленных предприятий, 43 развлекательных компаний, 39 потребительских компаний, а также 39 компаний, предоставляющих различные услуги. Среди них Oracle, Nvidia и Autodesk в сфере IT, McKinsey & Company и Kelly в консалтинге, а также "Макдональдс", KFC и "Старбакс" в сегменте общественного питания.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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