Белорусский лидер предложил белорусам и их друзьям из России и Украины задуматься о покупке доступных участков земли в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей Украины и России приобретать небольшие участки земли в отдаленных белорусских деревнях, пишут "Известия".
Это заявление было сделано им на празднике «Купалье» в Могилевской области. Лукашенко предложил белорусам и их друзьям из России и Украины задуматься о покупке доступных участков земли в Белоруссии, описав их как "прекрасные места, чудо места".
Президент отметил, что в стране планируется строительство более 1,5 тыс. агрогородков, и призвал сохранить и восстановить маленькие деревни, которые были ранее густонаселенными.
Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия является уютным уголком для жителей России и Украины, потому что предлагает спокойную и тихую жизнь.
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