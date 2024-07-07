Будущее ретейла в России: когда придёт конец гипермаркетам и почему "торговые центры стонут"

Глава РАЭРР Карпов скептически оценил будущее гигантских гипермаркетов в России

3:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году закрылась последняя "Карусель". В управлявшей ею X5 Group отказ от формата гипермаркетов объяснили изменением покупательского поведения — перетоком аудитории в онлайн, ускорившимся в пандемию. Гипермаркеты продолжают процветать, слухи о скорой смерти этого формата преувеличены, заверили в "Ашане".

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Оценить будущее розничной торговли Pravda.Ru попросила председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова.

По его мнению, заявлять о конце эры гипермаркетов пока преждевременно, но тренд на их сокращение наметился, и толчком к нему стала вовсе не онлайн-торговля.

Мегамоллы столкнулись с конкуренцией со стороны магазинов меньшего формата. "Переломный момент наступил где-то в 2014 году, когда случились все специальные экономические меры, падение рубля, и потребитель начал внимательно осматриваться на предмет того, где можно ещё закупаться, помимо традиционных форматов, где он уже привык. И вдруг обратил внимание, что цены в магазинах у дома сравнимы, например, с "Ашаном" или даже ниже, чем в "Ашане". И "Ашан" — один из тех как раз, кто сильно пострадал тогда именно, потому что у них случилось и заметное падение продаж, и потом дальнейшая долгая стагнация. И потребитель ушёл в такого рода форматы, как магазины у дома", — объяснил эксперт.

"Говорить, что надо поставить жирную точку на развитии формата гипермаркетов — конечно, нет, — подчеркнул он. — Когда происходит достаточное насыщение рынка всеми форматами, дальше происходит какая-то балансировка, настройка этого рынка, и потребитель уже окончательно определяется, какие магазины для него оказываются наиболее удобными".

В мире тоже наблюдается тенденция к сокращению торговых площадей в ретейле — не за счёт полного отказа от гипермаркетов, а благодаря распространению магазинов оптимальных размеров — 5-6 тысяч квадратных метров вместо 20-тысячеметровых гигантов.

Большую роль стало играть удобство расположения — если в первый "Ашан" за МКАДом ездило пол-Москвы, то теперь москвичей туда калачом не заманишь. "То есть формат гипермаркетов претерпевает определённые изменения, новый взгляд на него. Раньше высказывалась такая мысль, что гипермаркет можно было построить в чистом поле, и люди туда пойдут, то есть несильно заморачиваться локацией, то сейчас это уже вообще не работает. Уже и гипермаркет нужно ставить, исходя из лучших локаций, потому что высокая конкуренция, потому что потребителю есть из чего выбирать", — отметил Карпов.

По его словам, пока переход в онлайн наиболее выражен в торговле непродовольственными товарами. "Сейчас торговые центры стонут, что им сложно конкурировать, просят каких-то льгот, типа как у маркетплейсов. Хотя у маркетплейсов особо льгот нет. Ни у кого нет льгот — все в равных условиях. Просто разные модели бизнеса. Но в непродовольственном сегменте, конечно, наиболее острая конкуренция существует с онлайном", — констатировал собеседник издания.

Трансформация продовольственного сегмента затруднена сложностями в логистике доставки продуктов. "Потому что там важен срок годности товара, важен именно внешний вид товара, чтобы немятые овощи, фрукты были", — пояснил глава РАЭРР.

В перспективе переход торговли продуктами в онлайн с закрытием обычных магазинов также неизбежен, заключил он.